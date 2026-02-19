İsrail'in Han Yunus'ta İHA Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaralandı.

Nasır Tıp Kompleksinden yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin merkezinde İsrail'in İHA saldırısı sonucu yaralanan bir Filistinlinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke Caddesi'nde bir İHA tarafından atılan bombanın şarapnelinden bir Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Gazze'den alıkonan 4 Filistinli esir daha serbest bırakıldı

Öte yandan, İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 4 Filistinli esiri daha serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan serbest bıraktığı 4 Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait araçlarla hastaneye getirildiğini dile getirdi.

Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada da komitenin söz konusu 4 esirin sınır kapısından hastaneye nakledilmesini kolaylaştırdığı ve onların aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladığı aktarıldı.

Komitenin, Ekim 2023'ten bu yana İsrail gözaltı merkezlerindeki Filistinli tutukluları ziyaret edemediği kaydedilen açıklamada, tüm tutukluların akıbeti ve nerede oldukları konusunda bilgilendirilme ve onlara erişim izni verilmesi gerektiğine işaret edildi.