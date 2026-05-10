İsrail İHA'sı Ateşkesi İhlal Etti
İsrail İHA'sı Ateşkesi İhlal Etti

10.05.2026 13:08
İsrail ordusuna ait İHA, ateşkese rağmen Lübnan'da sağlık noktasına saldırdı, 2 ambulans görevlisi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir sağlık noktasına düzenlediği saldırıda 2 ambulans görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail İHA'sı Nebatiye'ye bağlı Kalavay beldesinde bir sağlık noktasını hedef aldı.

Saldırıda 2 ambulans görevlisi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana sağlık merkezlerine ve ambulanslara yönelik 137 saldırı düzenlerken, bu saldırılarda106 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 800 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

