İsrail İHA\'sı Lübnan\'a Saldırdı

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BEYRUT, 24 Aralık (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Taybe köyüne düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü düzenlenen hava saldırısında Taybe'deki bir okulun yakınındaki bir grup hedef alındı.

Lübnan Kızılhaçı'ndan bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Taybe'den iki kişinin cansız bedenini ve bir yaralıyı, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'deki bir hastaneye sevk ettiklerini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir askeri kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'e ait bir İHA'nın Taybe'deki okulun yakınında bulunan bir meydana füze attığını ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura kasabasının dış mahallelerine doğru ağır makineli tüfeklerle ateş açtığını da sözlerine ekledi.

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm taraflara 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararını ihlal etmeyi durdurma, silahlı çatışmaları sona erdirme ve mevcut kırılgan istikrarı tehlikeye atacak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buraya konuşlandırılması sürecinin hızlandırılmasına yönelik güçlü bir çağrıda bulunuyoruz" denildi.

İsrail ile Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Ateşkes anlaşmasının şartları arasında, İsrail'in 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği devralmak üzere Lübnan-İsrail sınırına ve güney Lübnan'a konuşlanması, ayrıca bölgede silah ve militan bulundurulmasının yasaklanması yer alıyor.