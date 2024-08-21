İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinin Villat bölgesinde bir aracı vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail İHA'sı Lübnan'da araca saldırdı: 1 ölü - Son Dakika
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