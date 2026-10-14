İsrail ile Yunanistan, Meclis Dostluk Grubu ile Türkiye'ye karşı denge hedefliyor - Son Dakika
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İsrail ile Yunanistan, Meclis Dostluk Grubu ile Türkiye'ye karşı denge hedefliyor

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İsrail ve Yunanistan, Türkiye ile yaşanan gerilime karşı denge için Meclis Dostluk Grubu kurdu. Grup dün Yunan meclisinde toplandı; enerji, savunma ve bölgesel güvenlikte işbirliğini hedefliyor, İsrail benzer grubu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile de kurmak istiyor.

Yunanistan ve İsrail, yeni kurdukları Meclis Dostluk Grubu ile ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor.

İsrail merkezli JNS'ye göre, yeni kurulan İsrail-Yunanistan Meclis Dostluk Grubu dün Yunan meclisinde bir araya geldi.

İsrail'in farklı ülkelerle kurduğu meclis dostluk gruplarından en yenisi olan İsrail-Yunanistan Meclis Dostluk Grubunun amacı, "bölgesel tehditlere karşı enerji, savunma ve bölgesel güvenlik alanlarında işbirliği kurarak, Türkiye ile yaşanan gerilime karşı bir denge unsuru" oluşturmak şeklinde açıklandı.

İsrail bugün de benzer bir dostluk grubunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurmayı hedefliyor.

Yunanistan Parlamentosunun yazılı açıklamasına göre ise, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, İsrail-Yunanistan Meclis Dostluk Grubu heyeti ile dün Yunan meclisinde bir araya geldi.

Görüşmenin merkezinde iki ülkenin işbirliği alanları, ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler yer aldı.

Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Yunan Milletvekili Evangelos Apostolakis iki ülke arasında savunma, güvenlik, enerji, teknoloji gibi alanlardaki işbirliğine değinerek ikili ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiğini, bunun her iki ülkenin de faydasına olduğunu, bunun Doğu Akdeniz'de istikrar ve barışı pekiştirmek için faydalı olacağını savundu.

Dostluk Grubu Sekreteri Yunan Milletvekili Vasileios Grammenos, iki ülkenin stratejik ilişkisine vurgu yaptı.

Haskel ise her iki ülkenin özgürlük ve demokrasiye saygı gibi ortak değerleri olduğunu ileri sürerek çatışmalara yakın zamanda yapıcı çözümler bulunacağına ilişkin inancını dile getirdi.

Grubun üyelerinden Yunan milletvekili Angelos Siringos, Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan duyulan endişeye atıfta bulunarak, bunun deniz taşımacılığında olumsuz sonuçları olduğunu belirtti.

Yunan Milletvekili Diamantis Golidakis ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dün İsrail ile dostluk grubu çalışmalarının resmi açılışı için Yunanistan Meclisinde İsrailli heyetle buluştuklarını aktardı.

Kaynak: AA
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