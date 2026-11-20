İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, "Amerikan askerlerinin ailelerinin yanına İran yenilgiye uğratıldıktan sonra dönebileceği" açıklamasından geri adım attı.

Büyükelçi Leiter, ABD merkezli X sosyal medya hesabından "Newsmax" televizyonuna dün verdiği röportaj sırasında Amerikan askerleri hakkında sarf ettiği bazı sözler hakkında paylaşımda bulundu.

Leiter, "Açık olanı ifade edelim: Amerikan birliklerinin ne zaman ve nerede konuşlandırılacağına yalnızca ABD Başkanı karar verir." ifadesini kullanarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ima etti.

İran'ın Batı'yı yok etmeyi hedeflediğini öne süren Leiter, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Tahran yönetiminin Amerikan halkı için "tehdit oluşturduğunu" ve müzakereleri zaman kaybı olarak değerlendirdiğini savundu.

Açıklamaları hakkında paylaşımda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye hitaben Leiter, "Erakçi'ye de bir selam göndereyim: İsrail ile Amerika arasına nifak sokmaya yönelik çevrimiçi çabalarınız başarısız oldu, ama lütfen çevrimiçi kitlemi büyütmeye devam edin. İran halkının mesajımı duymaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Leiter, katıldığı bir televizyon programında, "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Leiter'in sözlerini alıntılayarak "İsrail Büyükelçisi'nin ABD ordusunun başkomutanı olduğunu bilmiyorduk." ifadesini kullanmıştı.