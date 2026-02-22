İsrail'in Aksa Baskınına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Aksa Baskınına Tepki

22.02.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisi korumasında fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya ramazan ayında baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ramazan ayında polis koruması altında baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, onlarca fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin, Harem-i Şerif'in avlusunda provokatif şekilde "Talmudik ayinler" yaptığı kaydedildi.

Haberde, bunun, "işgal güçlerinin koruması altında fanatik Yahudiler tarafından gerçekleştirilen ve Aksa'nın avlularında Talmudik ritüeller düzenlenmesini amaçlayan tekrarlanan baskınlar zincirinin bir parçası" olduğu ifade edildi. Ayrıca İsrail'in, Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresindeki alanlar başta olmak üzere Kudüs'te fiili bir değişimi dayatmaya yönelik girişimlerinin de bir parçası olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin bu baskınlar sırasında, ibadet edenlere yönelik fiziksel saldırı ve girişlerde uygulanan kısıtlamalar gibi sık sık tacize maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi, 15 Şubat'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "ramazanda Aksa'ya baskınlarını sürdürme" çağrısı yapmıştı.

İsrail, her ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri uyguluyor, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimine sıkı kısıtlamalar getiriyor.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk günüyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "güvenlik" iddiasıyla kontrollerini artırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Aksa Baskınına Tepki - Son Dakika

Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:02:45. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Aksa Baskınına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.