İsrail'in Aktivistlere Kötü Muamelesi

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlandı.

İsrailli gazeteci, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırma amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda hukuk dışı bişimde alıkonularak Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen Kürüsel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntüsünü paylaştı.

Limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görülüyor.

Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı bölgede, bazı aktivistlerin elleri arkadan kelepçeli olarak başka bir bölüme götürüldüğü dikkati çekiyor.

Kötü muamelenin dikkati çektiği görüntülerde, aktivistlere hoparlör???????le İbranice şarkı dinletildiği duyuluyor.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.