İsrail'in Aktivistlere Kötü Muamelesi Kınandı

22.05.2026 13:54
Filistin yönetimi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik müdahalesini kınadı.

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik müdahalesi ve gözaltındaki kişilere kötü muamelesinin, "İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri hiçe sayan yaklaşımını ortaya koyduğunu" belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla insani görev kapsamında yola çıkan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine kötü muamelenin en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı görüntüleri yayımlamasının "bireysel siyasi gösteri" olmadığı, bunun İsrail'in "hukuk, ahlak ve insanlık onuruyla bağını kaybettiğini" ortaya koyduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail hükümetinin yalnızca Filistinlilere karşı suç işlemekle yetinmediği, baskı ve aşağılamayı dünyaya açık şekilde sergilenen günlük uygulamaya dönüştürdüğü kaydedilirken, aktivistlerin maruz kaldığı muameleyle, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri tanımayan yaklaşımını ortaya koyduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin cesaret ve insani dayanışmasının takdir edildiği ifade edildi.

İsrail "deniz korsanlığı" yapıyor

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırısı, tekneleri alıkoyması ve aktivistlere yönelik uygulamalarının "uluslararası hukukun açık ihlali ve deniz korsanlığı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in Usdud (Aşdod) Limanı'nda korumaları eşliğinde aktivistlerin tutulduğu alana geldiğinde aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde yere yatırıldığı görüntülerin "provokatif ve aşağılayıcı" olduğu ifade edildi.

Bazı aktivistlerin İsrail marşını dinlemeye zorlandığının aktarıldığı açıklamada, Ben-Gvir'in aktivistlerin uzun süre cezaevinde tutulması yönündeki açıklamalarının, İsrail hükümetinin "ırkçı ve aşırılıkçı zihniyetini" yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistleri "özgür dünyanın vicdanı" şeklinde nitelendirilerek, bu tür müdahalelerin uluslararası dayanışmayı durduramayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, İsrail ihlallerinin durdurulması ve uluslararası aktivistlerin korunması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımış, bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

