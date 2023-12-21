 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in aşırı sağcı bakanı, Gazze saldırılarının azaltılması fikrine karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in aşırı sağcı bakanı, Gazze saldırılarının azaltılması fikrine karşı çıkıyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze saldırılarının azaltılması fikrine karşı çıkarak, bu durumda hükümetin dağıtılması gerektiğini savundu. Ben-Gvir, Hamas'ın yenilgiye uğratılmadan ve esirlerin teslim alınmadan saldırıların durdurulması durumunda hükümetten ayrılmakla tehdit etti.

İsrail\'in aşırı sağcı bakanı, Gazze saldırılarının azaltılması fikrine karşı çıkıyor
21.12.2023 - 17:31,
Abone Ol

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze saldırılarının yoğunluğunun azaltılması fikrinin "kısıtlanmış Savaş Kabinesi'nin" başarısızlığı olacağı ve bu durumda kabinenin dağıtılması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının azaltılması fikrinin hükümetin Savaş Kabinesi'nin başarısızlığı olarak değerlendirileceğini iddia etti.

İsrailli bakan, "Artık dizginleri genişletilmiş kabineye vermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Ben Gvir, ortaklarını, Hamas Gazze'de yenilgiye uğratılmadan ve elindeki esirler teslim alınmadan saldırıların durdurulması durumunda hükümetten ayrılmakla da tehdit etti.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı, "Eğer birileri, Hamas yenilgiye uğratılmadan ve kaçırılanların tümü geri dönmeden İsrail ordusunu durdurmayı planlıyorsa, Otzma Yehudit'in (Partisi) yanlarında olmadığını hesaba katsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir arasında sözlü tartışma yaşandığı bildirilmişti.

İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme geldiği toplantıda Ben-Gvir'in toplantı sırasında Yahudi duası okuyan askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savunduğu aktarılmıştı.

"(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." sözlerini sarf eden Ben-Gvir'e, Halevi'nin, "Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdiği belirtilmişti.

Başbakan Netanyahu'nun, tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık." dediği ve toplantıdan ayrıldığı kaydedilmişti.

Ben-Gvir, dün, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine karşı çıkmıştı.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas'ın ise saldırıların sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in aşırı sağcı bakanı, Gazze saldırılarının azaltılması fikrine karşı çıkıyor - Son Dakika


17:19
Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı

Son Dakika
17:19 Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:35 Babasının evindeki eşyaları izinsiz satan adam gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in aşırı sağcı bakanı, Gazze saldırılarının azaltılması fikrine karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement