İsrail'in Ateş Açtığı Filistinli Yaralandı - Son Dakika
İsrail'in Ateş Açtığı Filistinli Yaralandı

19.04.2026 07:50
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir grup Filistinli işçiye ateş açarak birini yaraladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki ez-Zahiriyye kontrol noktası yakınlarında, açtığı ateş sonucu bir Filistinli işçinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan ez-Zahiriyye kontrol noktasında bir grup Filistinli işçiye ateş açtı. Olayda genç bir Filistinli işçi yaralandı.

Haberde, yaralanan Filistinlinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçilere yönelik ihlallerinin her gün daha da arttığı ve zaman zaman gerçek mermi kullandığı, bunun son aylarda yaralanma ve can kayıplarına yol açtığı ifade ediliyor.

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana İsrail'in, Filistinli işçilerin işlerine dönmelerini büyük ölçüde engellediği ve bazılarını alternatif ve tehlikeli yollar kullanmaya zorladığı belirtiliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Ateş Açtığı Filistinli Yaralandı - Son Dakika

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:34
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
07:12
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
02:09
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
SON DAKİKA: İsrail'in Ateş Açtığı Filistinli Yaralandı - Son Dakika
