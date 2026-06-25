İsrail'in Ateşkes İhlali: 2 Filistinli Yaralı

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze kentinin batısına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti.

İsrail'e ait İHA, Nasr Mahallesi'ndeki sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar 1031 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 309 kişi yaralandı.