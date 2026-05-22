İsrail'in Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırısı: 1 Ölü
İsrail'in Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırısı: 1 Ölü

22.05.2026 12:26
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bir çobanı öldürdü, saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir çoban hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Şakus bölgesinde bir çobanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Rafet Adil Berike (42) isimli çoban bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un doğu bölgelerini de yoğun top atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 775, yaralı sayısı da 172 bin 750 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

