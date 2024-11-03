İsrail'in Baalbek'e Saldırıları Artıyor

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İsrail'in bu hafta hava saldırılarının sıklığını ve şiddetini artırdığı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki yıkım her geçen gün derinleşiyor.

Baalbek'in çeşitli bölgelerindeki şiddetli İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkım AA kameralarına yansıdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün düzenlenen saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye çıktığı bildirildi.

İsrail'in bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 30 Ekim'de 20 kişi ve 31 Ekim'de 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kentin geniş bir bölgesi için çarşamba ve perşembe günleri tahliye uyarısı yayınlamış, bu uyarıların ardından bölge halkı güvenli bölgelere göç etmeye başlamıştı.

Bazı saldırıların tahliye uyarısı yapılan bölgelerin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yoğun ve şiddetli saldırılardan dolayı bölge halkının göç etmesiyle bombardımanın olmadığı saatlerde kente sessizlik hakim olurken yıkımın boyutu da her geçen gün artıyor.

Türkmenlerin evleri de hasar gördü

Öte yandan İsrail, Lübnan Türkmenlerinin yaşadığı Duris'e de çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda bazı Türkmen ailelerin evleri hasar gördü.

Evi hasar gören Türkmenlerden Lama Gorli, AA muhabirine, "Saldırı olduğunda burada değildik çünkü güvende olmak için sürekli olarak yer değiştirdik. Ancak evimiz için korkuyorduk." dedi.

Gorli, tahliye uyarısı öncesinde can güvenlikleri için yer değiştirdiklerini ve şu anda akrabalarının yanında kaldıklarını kaydetti.

Tek temennilerinin savaşın bitmesi olduğunu belirten Gorli, "Psikolojik olarak yorulduk artık bu savaş bitsin istiyoruz." diye konuştu.