İsrail'in Baalbek'teki Hava Saldırısı: 20 Ölü

Güncel

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil ilinin Baalbek ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Baalbek ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hadr da daha önce yaptığı açıklamada, Baalbek ilçesinin El-Kenise beldesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, Hades'te ise 6'ya yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 136'ya, yaralı sayısı da 13 bin 979'a çıktı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.