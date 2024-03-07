İsrail'in Batı Şeria'da 5 kaçak yerleşim yeri ve 15 yasa dışı yol inşa ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da 5 kaçak yerleşim yeri ve 15 yasa dışı yol inşa ettiği ortaya çıktı

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 5 kaçak yerleşim yeri ile 15 yasa dışı yol inşa edildi. Kaçak yerleşim yerleri ve yollar, İsrail güçlerinin koruması altında ağır iş makineleri kullanılarak birkaç günde tamamlandı. Bu yasa dışı inşaat faaliyetleri, Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

07.03.2024 16:11
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İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana 5 kaçak yerleşim yeri ile 15 yasa dışı yol inşa ettiği bildirildi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) görüntüler ve bölgedeki görgü tanıklarına dayanarak yaptığı haberde işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerce yasa dışı inşa edilen 15 yol ile 5 kaçak yerleşim yeri kayıt altına alındı.???????

WSJ'nin haberinde kaçak yerleşim yerleri ile yolların birkaç günde İsrail güçlerinin koruması altında ağır iş makineleri yardımıyla inşa edildiği belirtildi.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ariel yakınlarında 7 Ekim 2023'ten bu yana kaçak inşa faaliyetlerinin arttığı, kaçak yerleşim yerlerinden birinin Filistin köyü Farkha'nın civarında kurulduğu bildirildi.

Ayrıca bölgede yapılan yeni kaçak yerleşim yerlerinin hükümet fonlarıyla finanse edildiğinin altı çizildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da 5 kaçak yerleşim yeri ve 15 yasa dışı yol inşa ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

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