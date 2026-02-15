İsrail'in Batı Şeria'da Arazi Kayıt Süreci - Son Dakika
İsrail'in Batı Şeria'da Arazi Kayıt Süreci

15.02.2026 15:30
İsrail, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmek için tek taraflı 'arazi kayıt süreci' başlattı.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onayladı.

İsrail basınına göre, öneri Adalet Bakanı Yariv Levin, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunuldu.

Onaylanan karara göre, Batı Şeria'nın 1967'deki işgalinden sonra ilk kez, Tel Aviv yönetimi bölgede İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tapu kayıt sürecini" başlatacak.

Bu kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde işgalci olduğu işgal altındaki Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, ilk aşamada Oslo Anlaşmalarına göre İsrail askeri yönetimince idare edilen Batı Şeria'daki C bölgesini kapsayan karar çerçevesinde, 2030 yılına kadar C bölgesindeki toprakların yüzde 15'inde kademeli olarak düzenleme yapılmasının planlandığı aktarıldı. İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmalarına göre, C bölgesi Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsıyor.

Bölgedeki tüm tapu kayıtlarının düzenlenmesinin 30 yıl süreceğinin düşünüldüğü kaydedilen haberde, bu nedenle ilk etapta yüzde 15 hedefinin belirlendiğine işaret edildi.

Haberde, özel mülkiyet olduğu kanıtlanamayan arazilerin devlet arazisi haline getirileceği ve işgal altındaki Batı Şeria'da "İsrail egemenliğinin güçlendirileceği" ifade edildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

