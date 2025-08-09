İsrail'in Batı Şeria'da Bedevilere Saldırıları

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırdığı bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre, İsrailliler, Ramallah'ın batısındaki Ayn Eyyub köyünde bir bedevi topluluğuna saldırdı ve çadırlarını ateşe verdi. Yangınların geniş bir alana yayılması sonucu çadırlarda büyük hasar oluştu.

İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Halayil bölgesinde de Keabine Arapları kabilesinden ailelere saldırdı ve evlerini terk etmeleri için bu ailelere 2 hafta süre verdi.

İsrailliler, Kuzey Ağvar'da ise bir su kaynağına saldırarak Filistinlilerin hayvanlarını sulamasına engel oldu.

İsraillilerin, çadırlarını ve tarım arazilerini hedef alan saldırıları nedeniyle Batı Şeria'daki bedevilerin temel kaynaklara erişimlerinin zorlaştığı, varlıkları üzerinde ciddi bir tehlike oluştuğu belirtildi.