İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde Filistinlilere saldırdı ve çok sayıda küçükbaş hayvanı çaldı.

Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşimci İsraillilerin, Tubas ilinin kuzeyindeki Humsat el-Biggiya köyü yakınlarındaki Filistinlilere saldırdığını ifade etti.

Beşarat, çalınan 300'den fazla koyunun bir bölümünün araçlarla Mehola yerleşimi istikametine götürüldüğünü, diğer bölümünün ise Beka'ot Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Sa'le bölgesinde tutulduğunu söyledi.

İşgal altındaki Eriha kentinde ise İsrail askerlerinin dün akşam Akabet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli gencin darbedildiği açıklandı.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin kampta İsrail güçleri tarafından şiddetli şekilde darbedilen 3 gence müdahale ettiğini duyurdu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde de İsrail askerleri, dün kentin kuzey girişine yakın bir noktada, doğudaki İskaka köyünde bir Filistinliyi darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre saldırıda yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan yaklaşık 35 bin şekele de el konuldu.

Nablus'un güneyindeki Aynabus köyü meclisine ait binanın bir bölümü de ateşe verildi. Filistin haber kaynakları, Yitzhar yerleşiminden gelen gaspçı İsraillilerin köyün kuzey kesimine saldırarak meclis binasına ait bir depoyu yaktığını, yangının daha sonra kontrol altına alındığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.