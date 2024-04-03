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İsrail'in Gazze saldırısıyla birlikte Batı Şeria'da gözaltılar artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırısıyla birlikte Batı Şeria'da gözaltılar artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 990'a yükseldi. İsrail askerlerinin baskın ve yıkımlarına devam ettiği belirtilirken, son 24 saatte 30 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçlerinin Ramallah'ta da Gazzeli işçileri alıkoyduğu kaydedildi.

03.04.2024 13:39  Güncelleme: 13:40
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 990'a yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve yıkımlarına devam ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ve bu kişiler arasında serbest bırakılan iki eski tutuklunun yanı sıra gazeteci Ema Hariş olduğu belirtildi.

Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Beytüllahim, Tubas, Cenin, Kalkilya ve Eriha kentlerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ta da çok sayıda Gazzeli işçiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Son alınanlarla İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 990'a yükseldiği bildirildi.

Baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar veren İsrail güçlerinin Filistinlileri darbettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırısıyla birlikte Batı Şeria'da gözaltılar artıyor - Son Dakika

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