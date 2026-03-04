İsrail'in Batı Şeria'da Şubat İhlalleri - Son Dakika
İsrail'in Batı Şeria'da Şubat İhlalleri

04.03.2026 00:48
İsrail ordusu ve yerleşimciler, şubat ayında Batı Şeria'da 1965 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 1965 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin açıklama yaptı.

Şaban, "İsrail işgal güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şubat ayında 1965 saldırı gerçekleştirdi. Bu, işgal devletinin Filistin halkına, topraklarına ve mülklerine karşı sürdürdüğü terör eylemleri serisinin devamıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 1454, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 511 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Şaban, söz konusu saldırıların fiziksel saldırı, ağaçların sökülmesi, tarlaların yakılması, mülklere el konulması, evlerin ve tarımsal yapıların yıkılması gibi eylemleri içerdiğine dikkati çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistin köylerini ve Bedevi topluluklarını hedef aldığını ifade eden Şaban, "şubat ayına ait genel rakamların organize bir tırmanışın tehlikeli bir aşamasını gösterdiğine" işaret etti.

"Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 355 Filistin malına yönelik vandalizm ve hırsızlık eylemi ile 1314 ağacın kökünden sökülmesi, tahrip edilmesi ve zehirlenmesi saldırıları gerçekleştirdiğini" belirten Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tarımsal ve hayvancılık amaçlı 5 yeni yerleşim yeri kurmaya çalıştığını" söyledi."

Şaban, İsrail yetkililerinin "şubat ayında bir dizi askeri emirle 2 bin 22 dönüm Filistin toprağına el koyduğunu" da aktardı.

Kaynak: AA

