İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Artıyor

08.07.2026 01:52
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek çatışmalara yol açtı; çok sayıda gözaltı gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kent, köy ve beldesine askeri önlemleri artırarak baskın ve gözaltı operasyonları düzenlerken, bazı bölgelerde baskınlara tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampı çevresine düzenlenen baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Aynı kaynaklar, İsrail ordusunun askeri önlemleri sıkılaştırması nedeniyle Kalandiya ve Caba askeri kontrol noktalarında yoğun araç kuyrukları oluştuğunu, askerlerin seyir halindeki araçlara göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiğini aktardı.

İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesine, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesi ile Ayn Yabrud köyüne ve Ramallah kentindeki Et-Tire Mahallesi'ne baskınlar düzenlediği, Et-Tire'de bir Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Karavat Beni Zeyd, Beyt Rima ve Deyr Gassan köy ve beldeleri de İsrail askerlerinin baskınlarına sahne oldu.

Cenin kentinin batısındaki Vad Burkin bölgesinde bir Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonları kapsamında Nablus'un güneydoğusundaki Kusra beldesine de baskın gerçekleştirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tulkerm kentinin Doğu Mahallesi ile Et-Tuffah Kavşağı çevresine baskın düzenleyen İsrail askerleri ses bombaları kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Artıyor - Son Dakika

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