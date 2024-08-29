İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlerin mülteci kamplarına başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırılarda liderlerden biri de öldü.

29.08.2024 10:48
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlerin mülteci kamplarına başlattığı ve ikinci gününde de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda girdikleri silahlı çatışmada 5 Filistinliyi öldürdü.

Saldırılarda yaşamını yitiren isimler arasında Nur Şems'teki Filistin silahlı direniş gruplarının liderlerinden "Ebu Şuca" lakaplı Muhammed Cabir'in de yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusu bir askerinin çatışmada hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

Filistin sağlık kaynakları da AA muhabirine, Ebu Şuca'nın hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri doğruladı.

İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 18 Nisan'da da baskın düzenlemiş ve kamptaki saldırılar iki gün devam etmişti.

O zamanki İsrail baskınında öldüğü iddia edilen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir (Ebu Şuca lakaplı) saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.

Cenin'de 1 Filistinli yaşamını yitirdi

Öte yandan Filistin Kızılayı, Cenin kentinde bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin Cenin'in Şarki Mahallesi'nde ölen bir Filistinlinin naaşını naklettiği aktarıldı.

İsrail'in çarşamba günü sabah saatlerinde başlattığı ve daha önce 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi, Tulkerim'deki baskının kapsamını genişletti

Öte yandan İsrail ordusunun dün Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı "geniş çaplı" saldırına devam ederken, Tubas yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Tulkerim'deki saldırının ise kapsamını genişletti; bölgedeki mülteci kampları ile Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi. Tulkerim'in pek çok noktasından zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki baskınlarına devam ediyor. Kampın tüm giriş-çıkışlarını kapayan İsrail askerleri, evlere baskın düzenliyor; Filistinlileri herhangi bir merkeze ya da hapishaneye sevketmeden haklarında "soruşturma" gerçekleştiriyor.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanıyor, zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.

Bölgedeki İsrail ordu güçlerine takviye kuvvet gönderildi.

Ayrıca İsrail güçlerine eşlik eden buldozerler, kentteki ve kamptaki altyapıyı tahrip ediyor, önüne çıkan araçları sürüklüyor.

Tanıklara göre, İsrail ordusu Tubas yakınlarındaki Faria Mülteci Kampı'ndan 30 saatten fazla süren baskının ardından çekildi.

Baskından geride yıkılmış evler, altyapının yanı sıra can kayıpları ve gözaltılar kaldı.

İsrail ordusuna ait iş makineleri, Filistin beldelerindeki altyapıya, özel mülklerine zarar verdi. Tulkerim ve Cenin kentlerinde gece boyu ve sabah silah ve patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları da bölgede uçuş yapıyor.

Son baskınlarla birlikte İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

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