İsrail'in Batı Şeria'ya Baskını - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'ya Baskını

17.06.2026 10:48
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İsrail ordusu ve işgalciler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, birçok eve saldırdı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenldiği baskında 4 Filistinlinin yaralanadığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine saldırı düzenledi.

İsrailli saldırganlar, Bi'r Kuza ve El-Harik bölgelerinde Filistinlilerin evlerine saldırdı, çok sayıda araca zarar verdi, bir evin pencerelerini kırdı.

Bölge sakinlerinin müdahalesinin ardından İsrailli işgalciler beldeden ayrıldı.

Daha sonra bölgeye gelen İsrail askerleri Filistinlileri darbetti ve 4 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu Kalkilya'ya baskın düzenledi, bir mahalleyi kuşattı

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenledi, kentin bazı mahallelerine giriş-çıkışları kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri yaklaşık 16 askeri araç desteğiyle kente çeşitli yönlerinden girdi; kuzey ve güney kontrol noktalarından bölgeye takviye birlikler sevk etti, yaya birlikler de kentin çeşitli mahallelerine konuşlandırıldı.

Nezzal mahallesinin girişlerini kapatan İsrail güçleri çok sayıda eve baskın düzenledi, Filistinlileri saha soruşturmasına tabi tuttu.

İsrail güçleri, en az 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin kendilerine baskının "silah aramak amacıyla" gerçekleştirildiğini söylediklerini aktardı.

İsrail güçlerinin ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı ile kuzeydeki Asker Mülteci Kampına da baskın düzenlediği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailller, Filistinlilere su taşıyan tankere el koydu

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailller, Tubas'ta Filistinlilere ait bir traktör ile su tankerine el koydu.

Tubas Valiliği Yerleşim Faaliyetleri Dosyası Sorumlusu Mutaz Beşarat, WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrailli işgalcilerin Tubas'ın güneyinde Filistinli bir aileye su taşıyan bir traktör ile su tankerine el koyduğunu belirtti.

Beşarat, İsrailli işgalcilerin dün de iş makineleriyle Filistinli bir ailenin su tedarikinde kullandığı su hatlarını tahrip ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'ya Baskını - Son Dakika

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