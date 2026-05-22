İsrail\'in Bedevi Topluluğuna Saldırıları

22.05.2026 11:50
İsrailliler, Batı Şeria'daki bedevi toplulukları yerinden etmek için sürekli baskınlar düzenliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde bedevi toplulukların yaşadığı bölgelerden biri olan El-Muarracat'a düzenledikleri baskınlarla buradaki aileleri yerinden etmeye çalışıyor.

Saldırılara maruz kalanlardan Iyd Ebu Feza el-Keabine ailesinin evi, neredeyse her gün fanatik İsrailliler tarafından basılıyor. Evin etrafına koyun ve deve sürülerini getiren İsrailliler, aile üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor.

Keabine ailesi, her sabah zeytin ağaçları arasında ve evin çevresinde hayvanlarıyla elini kolunu sallayarak gezen İsraillilerle güne uyanıyor.

Gece yarısı da ailenin evine baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan İsrailliler, böylece gece-gündüz Keabine ailesini korku içinde yaşamaya mahkum ediyor.

Evleri neredeyse her gün İsraillilerin saldırısına uğruyor

Ebu Feza Keabine, "İsraillilerin sürekli bölgede bulunması ve tarım arazilerinde hayvanlarını otlatmasıyla evimiz günlük bir kuşatma noktasına dönüştü." dedi.

Keabine, baskınların sadece gündüz değil gece de yapıldığını, İsraillilerin eve girip arama yaptıklarını, araçlarına ve özel eşyalarına el koyduklarını, çocuklar dahil ev sakinlerini evden çıkmaya ve gece soğuğunda dışarda kalmaya zorladıklarını kaydetti.

İsraillilerin hayvanlarını sürekli olarak evin yakınlarına getirip tarım arazilerinde otlattığını ve ağıllarının etrafındaki çitleri tahrip ettiklerini dile getiren Keabine, şöyle devam etti:

"İsrailliler bir günde 3 defa hayvanlarını zeytinliğe soktu. İsrail mahkemesi, tarlaların etrafındaki çitlere 50 metre uzakta olmaları yönünde karar almış olmasına rağmen bu karar fiiliyata dökülmedi. Bu manzara (kuşatma ve saldırılar) her gün tekrarlanıyor."

"Ölsek bile buradan gitmeyiz"

Fanatik Yahudiler, AA'nın çekim yaptığı sırada da bedevi topluluğuna taş atarak saldırdı. Yerli halk ise evlerinden sadece birkaç metre uzaklıkta bir İsrail karakolunun bulunduğunu ancak bu durumun fanatik grubun bölgedeki varlıklarını ve saldırılarını engellemediğini söyledi.

Saldırıların yanı sıra 17 günden bu yana bölgede suyun kesik olması da bedevilerin hayatını katlanılmaz boyutlara taşıdı.

Tüm bu zorluklara rağmen Keabine, "Ölsek bile buradan gitmeyiz." diyerek topraklarına bağlılığını dile getirdi.

İsraillileri gözlemlemek için evlerin dışına kamera taktılar

Bir diğer köy sakini Avvad Ebu Feza ise köy sakinlerinin, İsraillilerin muhtemel saldırılarından önceden haberdar olmak için evlerin dışına kamera yerleştirdiklerini ifade etti.

"Kamera, İsraillilerin hareketlerini gözlemlemek ve geldiklerini herkese haber vermede kullandığımız tek aracımız." diyen Filistinli, günlük bir hal alan saldırılar nedeniyle sürekli teyakkuz halinde olmaya mecbur kaldıklarını ortaya koydu.

Batı Şeria'da özellikle bedevilerin yaşadığı ve kaçak İsrail yerleşimlerinin yakınlarındaki kırsal alanlara yönelik saldırılarda son dönemde artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, askerlerin koruması altında girdikleri köy ve kırsal bölgelerde istedikleri gibi her şeyi yağmalıyor, talan ediyor. Bu saldırılar bazen ateş açarak öldürme ya da öldüresiye darpla sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

