İsrail'in Bekaa Saldırısında 4 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı aktarıldı.
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