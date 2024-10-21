İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in başkent Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almaya başladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı aktarılan haberde, Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi'ne de hava saldırılarının düzenlendiği ifade edildi.

Haberde, Beyrut'un güneyindeki Cenah bölgesinde yer alan Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınlarına da bir hava saldırısının düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef alacaklarını belirtti.

Diğer sözcü Daniel Hagari de dün gece Lübnan vatandaşlarına yaptıkları uyarıların ardından çoğu Beyrut'ta olmak üzere 20 noktayı vurduklarını kaydetti.

Dün gece Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu (faizsiz dayanışma) şubelerini hedef aldıklarını aktaran Hagai, ilerleyen saatlerde de Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Beyrut'taki bir hastanenin altında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sığınak olarak kullandığı yeri tespit ettiklerini iddia eden Hagari, şöyle devam etti:

"Şu anda Hasan Nasrallah'ın Beyrut merkezindeki es-Sahil Hastanesinin altında özel sığınak olarak kullandığı yeri keşfettik. Bu sığınak içinde yüz milyonlarca dolarlık kağıt para ve altın tutuluyor. Bu paraların çoğu Lübnanlı vatandaşlardan alındı."

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.