İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine düzenlediği ikinci saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut'taki Mar İlyas bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Sivillerin yoğun olduğu bölgeye uyarı yapılmadan düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in şiddetli saldırısının ardından sağlık ve sivil savunma ekipleri bölgeye intikal etti.
İlk saldırı Ras en-Neba'ya düzenlenmişti
İsrail, bugün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü aktarılmıştı.
Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkez binasının bulunduğu 7 katlı bir bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?