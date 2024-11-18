İsrail'in Beyrut Hava Saldırısında 2 Ölü, 22 Yaralı

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BEYRUT, 18 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun pazar gecesi Beyrut'un yoğun nüfuslu mahallelerinden Mar İlyas'ı hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Lübnan'dan yayın yapan El-Cedid televizyonu, saldırıda Hizbullah'ın güney cephesi operasyonlarının başındaki Mahmud Madi'nin hedef alındığını ancak Madi'nin akıbetinin henüz bilinmediğini bildirdi.

Mahmud Madi'nin kardeşi Hasan Madi'ye ait Madi Teknoloji adlı elektronik mağazasını hedef alan saldırının ardından mağazadaki elektronik cihazların patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için hızla olay yerine gelirken, yaralıları hastaneye taşımak için de ambulanslar sevk edildi.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail ekim ayı başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlatmıştı.