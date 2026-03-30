İsrail'in Beyrut Saldırısı: 1 Ölü, 17 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 Lübnanlı hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dahiye'nin Rihab Mahallesi'ne yapılan hava saldırısında 1 Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ayrıca 6'sı Suriyeli ve biri Kenyalı olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığı da kaydedildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Dahiye'ye iki hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.