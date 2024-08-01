İsrail'in Beyrut saldırısında İranlı askeri danışman hayatını kaybetti

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TAHRAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda İranlı askeri danışman Milad Bidi de hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı Çarşamba günü İsrail'in, Dahiye banliyösünde Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün kaldığı bir binaya düzenlediği saldırıda İranlı askeri danışman Milad Bidi'nin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberde, Bidi'nin Şükür'ün kaldığı binanın yakınlarında bulunduğu ve kimliğinin belirlenmesinde yaşanan zorluklardan dolayı ölümünün doğrulanmasının geciktiği belirtildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Salı akşamı Dahiye banliyösündeki Hizbullah'ın Şura Meclisi yakınlarına üç füze atması sonucu Şükür ve 5 kişi ölmüş, 74 kişi de yaralanmıştı.