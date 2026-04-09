İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırısı: 254 Ölü - Son Dakika
09.04.2026 11:35
İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah liderinin sekreterini hedef alan saldırılarda 254 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlediği saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a dün eş zamanlı düzenlenen ve 254 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını iddia etti.

Adraee, söz konusu saldırılarda Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın şahsi sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin hedef alındığını ve öldüğünü öne sürdü.

Harşi'nin Hizbullah liderinin danışmanı olduğunu belirten Adraee, Kasım'ın ofisinin yönetimi ve güvenliğinde merkezi bir görevi olduğunu da ifade etti.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdüklerini söyleyerek Litani Nehri üzerindeki 2 köprünün hedef alındığını aktardı.

Köprüleri Hizbullah'ın askeri amaçlarla kullandığını savunan Adraee, ayrıca Hizbullah'a ait silah depoları ve fırlatma rampalarını da vurduklarını ileri sürdü.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti.

Akşam ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un Tel Hayyat bölgesinde bir binayı bombalamıştı. Saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçmişti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

