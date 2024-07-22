İsrail'in bombardımanı sonucu Lübnan'daki Meys El Cebel ağır hasar gördü - Son Dakika
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İsrail'in bombardımanı sonucu Lübnan'daki Meys El Cebel ağır hasar gördü

İsrail\'in bombardımanı sonucu Lübnan\'daki Meys El Cebel ağır hasar gördü

Lübnan'ın sınır kasabası Meys El Cebel, İsrail'in bombardımanı ve hava saldırıları sonucu ağır hasar aldı. İsrail, Hizbullah'a bağlı Şii direniş milislerinin kullandığı iddiasıyla binaları hedef aldı. Bölge sakinleri ise evlerin askeri karakol olarak kullanıldığı iddialarını reddetti. Bombardıman sonucu birçok ev yıkıldı, araçlar tahrip oldu ve molozlar oluştu. Meys El Cebel'de yaşayan masum çocuklar evsiz kaldı.

22.07.2024 13:15
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ÇEKİM TARİHİ: 19 Temmuz 2024

1. Meys El Cebel'in dış mahallelerinde İsrail bombardımanı sonrası çıkan dumanın çeşitli görüntüleri

2. Evindeki hasarı inceleyen bir bölge sakininin çeşitli görüntüleri

3. Meys El Cebel'de yıkılmış bir evin enkazından çeşitli görüntüler

5. Tahrip olmuş bir arabanın ve molozların çeşitli görüntüleri

Lübnan'ın sınır kasabası Meys El Cebel İsrail'in bombardımanı ve hava saldırıları nedeniyle ağır hasar gördü.

İsrail Cuma günü, sınır kasabasındaki binaların Hizbullah'a bağlı Şii direniş milisleri tarafından kullanıldığını iddia ederek binaları hedef aldı.

İsrail saldırısına tanık olan bölge sakinlerinden Hüseyin Mourtada, hedef alınan evlerin askeri karakol olarak kullanıldığı iddialarını reddetti.

"Buradaki arazimde çalışıyordum ve aniden yakınımdaki bir eve düşen bombanın sesini duydum. Çocuklar ve kadınlar korkudan çığlık atıyordu. Yanlarına gittim ve üç katlı bir binanın enkaza dönüştüğünü gördüm. Artık orada ev yok. Masum çocuklar şimdi evsiz kaldı. Ne diyebilirsiniz ki?"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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