İsrail'in Bütçe Açığı 165,8 Milyar Şekele Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Bütçe Açığı 165,8 Milyar Şekele Yükseldi

Hamas ve Hizbullah ile süren çatışmalar nedeniyle İsrail'in 12 aylık bütçe açığı artış gösterdi.

11.10.2024 13:17
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KUDÜS, 11 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in 12 aylık bütçe açığı Eylül ayı sonu itibarıyla 165,8 milyar şekele (yaklaşık 44 milyar ABD doları) yükseldi. Rakam, ülkenin GSYİH'sinin yüzde 8,5'ini oluşturuyor.

İsrail Maliye Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan rakamlara göre, artışın genel olarak Hamas ve Hizbullah ile devam eden çatışmanın giderlerinden kaynaklandığı belirtildi. Eylül ayı sonu itibarıyla İsrail'in savaş için yaptığı toplam harcama 103,4 milyar şekele ulaştı. Rakam, Ağustos ayı sonuna göre 6,5 milyar şekel gibi önemli bir artışa işaret ediyor.

İsrail hükümetinin harcamaları 2024 yılında keskin şekilde yükseliş gösterirken, Eylül ayı sonunda 450,1 milyar şekele ulaşarak geçen yılın Ocak-Eylül dönemine kıyasla yüzde 31,2 artış sergiledi.

Ülkenin GSYİH'sinin yüzde 8,5'ini oluşturan açık, Merkez Bankasının 2024 yılı için öngördüğü yüzde 7,2 tahminin de üzerinde.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Ekonomi, İsrail, Finans, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Bütçe Açığı 165,8 Milyar Şekele Yükseldi - Son Dakika

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