İsrail'in Cenin Baskınında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Cenin Baskınında 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusu Cenin'de düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 4 kişi yaralandı.

19.09.2024 14:48
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli öldü, 4'ü yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri burada Filistinlilere ait bir evi kuşattı.

Bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanan İsrail özel kuvvetleri kuşatılan eve ateş açtı ve roket attı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin evin çatısına çıkarak, ölen Filistinlilerin naaşlarını sürükleyerek dışarı çıkardığı görüldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde omuz ve dizinden gerçek kurşunla 2 kişi yaralandı. Ayrıca askeri aracının bir kamu aracına çarpması sonucu 2 kişi daha yaralandı. Söz konusu 4 yaralı ambulansla hastaneye nakledildi.

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu okul çevresinde onlarca öğrenci boğulma tehlikesi yaşarken, olaylar öğrenciler arasında paniğe yol açtı

Filistin Kızılayı İsrail askerlerinin, ekiplerinin kuşatılan eve ulaşmasını engellediğini aktardı.

Kabatiya beldesine dün de baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin Baskınında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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