İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail\'in Cenin\'deki hava saldırısında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

22.02.2024 23:53
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırının İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail güçlerinin bir aracı hedef alan saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı ve çevredekilerin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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