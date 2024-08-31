İsrail'in Cenin'deki saldırıları hayatları trajediye dönüştürdü

Güncel

İsrail'in 4 gündür kuşatma altında tutuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşayanlar, saldırılarda onlarca evin yerle bir edilmesi sonucu hayatlarının "trajediye" dönüştüğünü belirtti.

İşgal altındaki bölgenin kuzeyindeki Cenin'de insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler uçarken, karadan da İsrail güçlerinin kuşatması sürüyor.

Dünyayla bağlantıları kesilen kentteki Filistinliler, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Cenin kentinin Eş-Şarki Mahallesi sakinlerinden Ali Mahmud Ebu Zayid, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada,"Üst üste dört gündür trajik bir durum yaşıyoruz. İsrail ordusu mahallede büyük bir işgal başlatıyor. Her yerde yıkım var; su, elektrik ve kanalizasyon şebekeleri yok edildi, evler basıldı yıkıldı, tutuklamalar yapıldı." dedi.

Yaklaşık 50 İsrail askerinin evine baskın düzenleyerek oğlu Mahmud'u gözaltına aldığını belirten Ebu Zayid, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu korkunç bir şekilde evimizi bastı, teslim olmamızı istedi. Ardından yaklaşık 4 saat bizi alıkoydu ve evin çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi. İsrail askerleri çekilmeden önce bana 'Evden çıkmayın, pencereleri açmayın. Büyük bir askeri operasyon yürütüyoruz, dışarı çıkanı, pencereyi açanı vuracağız' dedi."

Mahalledeki onlarca evin yanı sıra cami ile mezarlığın bir kısmının yıkıldığına dikkati çeken Ebu Zayid, " Susuz, yiyeceksiz, elektriksiz, zor koşullar altında yaşıyoruz ve işlerimizi zorlukla yürütüyoruz. Diyalize ihtiyacı olan yaşlı bir hanım var. Hastaneye gitmesi için çağrılarda bulunduk ama sonuç alamadık. Ordu, ambulanslar da dahil hareket eden herkese ateş ediyor." ifadesini kullandı.

Sağlık görevlisi Ahmed Hamdan ise "İsrail ordusu Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesinde sağlık personeline ateş açtı, herhangi bir can kaybı yaşanmadı." dedi.

Hamdan, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana işgalciler, sağlık ekiplerinin hareketini engelliyor. Cenin Mülteci Kampı ve Eş-Şarki Mahallesi'ndeki çağrılara yanıt vermemize engel oluyor." şeklinde konuştu.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 21 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.