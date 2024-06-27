İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskın sonrası tansiyon yükseliyor

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği ve bir İsrail askerinin öldüğü, 16'sının yaralandığı baskın sonrasında kentte yeniden tansiyonun yükselmesinden endişe ediliyor.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rub AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, en az 10 kişiyi gözaltına aldığı, bir sağlık merkezine baskın düzenlediği ve altyapıyı tahrip ettiği son baskını sonrasında Cenin'de bir tedirginlik hali yaşandığını kaydetti.

"İsrail makamları ve basın, bir askerin öldürülmesinin ardından Cenin kenti ve Mülteci Kampı'na yönelik büyük bir kışkırtma içine girdi ve buraya geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini istiyorlar." diyen Ebu Rub, İsrail'i böylesine "yıkıcı bir operasyona" kalkışmaktan alıkoymak için diplomatik bir süreç takip ettiklerini dile getirdi.

Cenin Valisi, Cenin'e herhangi bir askeri operasyonun özellikle mülteci kampındaki masum siviller üzerinde yansımaları olacağına işaret etti.

Batı Şeria gerilla savaşına doğru evriliyor

Filistinli uzman Ahmed Ebu'l Hica ise bombalı saldırının, Batı Şeria'daki direniş eylemlerinde gözle görülür bir ilerlemeye ve geleneksel gerilla savaşına geri dönüşe işaret ettiğine vurgu yaptı.

İsrail ordusunun elindeki zırhlı araçlar ve özel kuvvetler ile kişisel silahlar arasında eşitlik olmadığı için geleneksel bir silah olan patlayıcıların, direniş eylemlerinde başarılı olduğunu savunan Ebu'l Hica, "Batı Şeria, yavaş yavaş, beşeri kayıpların yüksek olduğu doğrudan çatışmaya kıyasla en ideal model olan geleneksel gerilla savaşına doğru evriliyor." dedi.

İsrail'in, Batı Şeria ve özellikle Cenin'e düzenlediği saldırılarda direniş güçleriyle İsrail askerleri arasında doğrudan çatışmalarda düşüş yaşandığına dikkati çeken Ebu'l Hica, şöyle devam etti:

"Bu durum, direnişçilerin, gereksiz yere ödedikleri bedellerden ders çıkardıklarını gösteriyor. Aynı şekilde, direnişçilerin, Gazze savaşının başından bu yana mütevazı kalan Batı Şeria cephesinde gerginliği tırmandırmaya çalıştığı da aşikar."

Filistinli direnişçilerin, Cenin Mülteci Kampı'nın sınırları dışına taştığını, direniş hücreleri ve gruplarının kentin tamamında faaliyet gösterdiğini söyleyen Ebu'l Hica, İsrail ordusunun askeri bir operasyon düzenlemeyeceğini ancak bina ve altyapıları yıkacağı gövde gösterilerinde bulunabileceğini savundu.

Bombalı saldırılarda artış yaşanıyor

İsrail Ordu Radyosu bugün yaptığı açıklamada, son aylarda Batı Şeria'da gerçekleştirilen baskınlarda, Filistinlilerin bombalı saldırılarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki mülteci kamplarına özellikle Cenin'e düzenlenen mükerrer baskınların amacının da en başta bu bombalı saldırı tehdidiyle başa çıkmak olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde, 2 bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin de yaralandığını açıklamıştı.