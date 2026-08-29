İsrail'in Cenin'e Hava Saldırısı: 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Cenin'e Hava Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

İsrail\'in Cenin\'e Hava Saldırısı: 3 Filistinli Öldü
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Cenin'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, sağlık ekipleri engellendi.

RAMALLAH/KUDÜS, 29 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında en az üç Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel Filistinli kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, bir İsrail savaş uçağının kentin Hareş es-Seade bölgesindeki bir eve düzenlediği saldırıda üç Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin saldırının ardından kente konuşlandırıldığını ifade etti.

Filistin Kızılay Derneği, sağlık ekiplerinin İsrail güçleri gelmeden önce hedef alınan eve ulaştığını belirtti.

Dernek ayrıca, İsrail güçlerinin tıbbi ekipmanlarına el koyduktan sonra sağlık ekiplerini serbest bıraktığını ve yaralıları ya da cansız bedenleri almalarına izin vermeden bölgeden ayrılmaları talimatı verdiğini aktardı.

Hava saldırısı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da baskınlarını yoğunlaştırdığı, Filistinlilerin ise İsrailli yerleşimcilerin artan saldırıları ve arazi gaspıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'e Hava Saldırısı: 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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