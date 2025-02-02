İsrail'in Cenin'e Saldırıları Sürek Kazanıyor - Son Dakika
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İsrail'in Cenin'e Saldırıları Sürek Kazanıyor

Cenin Valisi Ebu Rubb, İsrail'in Gazze'den Batı Şeria'ya saldırılarını taşıdığını açıkladı.

02.02.2025 23:48
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Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, " İsrail'in savaşını Gazze'den Batı Şeria'ya taşıdığını" söyledi.

Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini havaya uçurarak Cenin Mülteci Kampı'nı yok etmeye ve yaşanmaya uygun olmayan bir yer haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Cenin Valisi Ebu Rubb, "İsrail ordusu, savaşını Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya taşıdı. Cenin kampında meydana gelen patlamalar İsrail'in Gazze'deki soykırımının benzeridir." dedi.

Ebu Rubb, "Cenin kampında bugün meydana gelen İsrail'in binaları havaya uçurması 2002'den bu yana ilk kez oluyor. İsrail o zamanki savaşta kampın mahallelerini yıkmıştı." diye konuştu.

İsrail ordusunun Cenin kampında daha fazla yerleşim yerini havaya uçurma niyetinde olduğuna dikkati çeken Ebu Rubb, Cenin kampında 3 bin 490 Filistinli aileden 3 bin 420'sinin İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edildiğini belirtti.

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve özellikle de Cenin'e saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin'de 21 evi havaya uçurmuştu.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir oldu.

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail ordusunun son günlerde Cenin kampı sakinlerinin neredeyse tamamını göçe zorladığını ve kampı bu şekilde tahliye ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'e Saldırıları Sürek Kazanıyor - Son Dakika

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