İsrail'in Dahiye'ye Hava Saldırıları: Büyük Yıkım

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gün boyu düzenlediği şiddetli hava saldırıları bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Dahiye'deki Hades, Hureyk, Şiyah ve Gubeyri bölgelerini hedef aldı.

Saldırılar, söz konusu bölgelerde büyük yangınlara ve binalarda yıkıma neden olurken altyapı ve yollarda ağır tahribat bıraktı.

Hava saldırıları nedeniyle özellikle Şiyah ve Hureyk bölgelerinde geniş çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, saldırı düzenlenen bölgelerindeki bazı binalar ve çevresi için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu iddia ederek İsrail ordusunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyeceğini belirten Adraee'nın bu uyarısının ardından bölgedeki insanları uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya ateş açıldığı duyulmuştu.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 583 kişi öldü, 15 bin 244 kişi yaralandı.