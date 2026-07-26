İsrail'in Deyr el-Belah Saldırısı: 2 Ölü
İsrail ordusu ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta sivil araca saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın güneyindeki El-Bereke bölgesinde bir sivil araca 3 füzeyle saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların olduğu aktarıldı.
Gazze'deki Ambulans ve Acil Durumlar Biriminden bir kaynak, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının da Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Cemil Vadi Caddesi çevresini hedef aldığı aktarıldı.
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