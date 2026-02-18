İsrail'in Doğu Kudüs'teki Baskını: 3 Filistinli Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Mihmas kasabasına düzenledikleri baskın sırasında 3 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin, Mihmas kasabasına düzenledikleri baskın sırasında ateş açmaları sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan kızılay ekiplerinin söz konusu 3 yaralıyı hastaneye kaldırdığı ve yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kudüs Valiliği'nden baskına ilişkin yapılan açıklamada da İsraillilerin Filistinli çiftçilere ait onlarca koyunu çaldığı kaydedildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsraillilerin Mihmas beldesinin dış kesimlerinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı, bazı Filistinlileri darbettiği ve koyunlarını çaldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'da da öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yasa dışı yerleşim faaliyetleri dahil olmak üzere ihlaller arttı.

Bu süreçte Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere 1115'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin Filistinli gözaltına alındı.