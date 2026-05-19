İsrail'in E1 Projesi ile Han el-Ahmer Zorla Boşaltılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in E1 Projesi ile Han el-Ahmer Zorla Boşaltılacak

İsrail\'in E1 Projesi ile Han el-Ahmer Zorla Boşaltılacak
19.05.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Han el-Ahmer'i zorla boşaltma talimatıyla Batı Şeria'yı bölmeyi hedefliyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin köyü Han el-Ahmer'e yönelik zorla boşaltılması talimatının, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölme amacı taşıdığı belirtildi.

Han el-Ahmer Yerel Konsey Başkanı İyd el-Cehalin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki bedevi topluluğunu zorla yerinden etme kararının, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı amaçladığını vurguladı.

Cehalin, Han el-Ahmer sakinlerinin zorla yerinden edilmesi yönündeki kararın "son derece ciddi" sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Han el-Ahmer'in stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Cehalin, topluluğun zorla yerinden edilmesinin İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını birbirine bağlama ve Kudüs'ün doğu kesimini kontrol altına alma anlamına geldiğini ifade etti.

Cehalin, İsrail'in yıllardır "E1 Projesi"ni hayata geçirmeye çalıştığını belirterek, bunun yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesi "Maale Adumim" ile Kudüs'ü birbirine bağlayarak Filistin devletinin coğrafi bütünlüğünü ortadan kaldırma riski taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 350 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmer'de son yıllarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çevrede yeni kaçak yerleşim noktaları kurduğunu belirten Cehalin, Filistinlilerin hayvan hırsızlığı, saldırılar ve otlaklara erişimin engellenmesi gibi ihlallere maruz kaldığını belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, UCM Başsavcısı'nın hakkında gizli tutuklama emri talep ettiğini ileri sürerek buna karşılık Batı Şeria'daki Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını vermişti.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı filen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in E1 Projesi ile Han el-Ahmer Zorla Boşaltılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:17:45. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in E1 Projesi ile Han el-Ahmer Zorla Boşaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.