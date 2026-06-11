İsrail'in Eğitime Yönelik Tehditleri Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Eğitime Yönelik Tehditleri Artıyor

11.06.2026 16:33
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Kudüs Valiliği, İsrail'in UNRWA'nın eğitim kompleksini kaldırma planına karşı uyarıda bulundu.

Kudüs Valiliği, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait mesleki eğitim kompleksini ortadan kaldırma planına ilişkin uyarıda bulundu.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail belediyesinin Kefr Akab ile Kalendiya arasında uzun süredir UNRWA bünyesinde faaliyet gösteren mesleki eğitim kompleksinin bulunduğu araziye yeni bir "eğitim kompleksi" inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu planın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te BM kurumunun çalışmalarını baltalamayı amaçlayan İsrail eylemlerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Planın siyasi ve yerleşim boyutuna dikkati çekilen açıklamada, 82 dönümlük bir alanı kapsadığı vurgulandı.

İsrailli belediyenin söz konusu planı "Kefr Akab bölgesindeki sınıf ve eğitim tesisi eksikliğini giderme" bahanesiyle savunduğu, ancak asıl amacının UNRWA'ya ait mesleki eğitim tesisinin kaldırılması ve kurumun sahadaki faaliyetlerinin sonlandırılması olduğu ifade edildi.

Filistinli mültecilere eğitim ve mesleki hizmet sağlayan BM kuruluşunu hedef alan bu planın ciddi riskler barındırdığı uyarısı yapılan açıklamada, İsrail kurumlarının UNRWA'ya bağlı yapıların yerini alabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, benzer bir kararın 2017'de Kudüs'ün Cebel el-Mukebber bölgesinde alındığı ancak onaylanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen eğitim kompleksinin yapımında ciddi bir ilerleme kaydedilmediği ifade edildi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "Salihiyye" ailesinin 2022 yılında eğitim kurumları yapılacağı bahanesiyle evlerinden ve işletmelerinden çıkarıldığı, ancak projenin inşaatına halen başlanmadığı belirtildi.

Benzer bir durumun Anata beldesinde de yaşandığı, Filistinli öğrenciler için planlanan okul projesinin yıllar önce onaylanmasına rağmen ruhsat verilmediği ve inşaatının başlatılmadığı kaydedildi.

Filistin bölgelerinde süregelen eğitim krizinden İsrail'in ayrımcılık ve ihmal politikalarının sorumlu tutulduğu açıklamada, Tel Aviv yönetiminin mevcut eksikliğin giderilmesi yerine bunu toprak gaspı ve mülklere el koyma için kullandığı ifade edildi.

UNRWA verilerine göre, Kalendiya kompleksi 15-19 yaş arası yaklaşık 350 öğrenciye hizmet veriyor. Söz konusu arazinin ise İsrail'in Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967 öncesinde Ürdün tarafından kuruma tahsis edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Eğitime Yönelik Tehditleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sevgi Değri Sevgi Değri:
    350 öğrenci ne olacak şimdi ve bu 82 dönümlük arazı kimin ekonomisine fayda sağlayacak 0 0 Yanıtla
  • Onat Baysal Onat Baysal:
    harika harika çok güzel plan varmış herhalde eğitim krizinden kurtulmak için mülk yağmalayıp okul yapmamak çok mantıklı tabii ki evleri de alsınlar sonra meydanları da neresi kalmış daha ben merak ediyorum gelecek nesle ne kalacak 0 0 Yanıtla
  • Saadet Ozbal Saadet Ozbal:
    yok artık bu kadar da olmaz be başa ne gelecek çocuklara bu işler kafanızı mı yesin bunlar ya 0 0 Yanıtla
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