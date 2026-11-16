İsrail'in El Halil'deki baskınlarında biri gazeteci 11 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail'in El Halil'deki baskınlarında biri gazeteci 11 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail ordusu, El Halil'in kuzeydoğusundaki Sair ve Şuyuh beldelerine düzenlediği baskınlarda bugün biri gazeteci 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gazetecinin kardeşi de bulunurken baskınlarda evlerde arama yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki iki beldede Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 11 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, pazar akşam saatlerinde El Halil kentinin kuzeydoğusundaki Sair ve Şuyuh beldelerine baskın düzenledi, evlerde arama yaptı.

İsrail güçleri Sair ve Şuyuh beldelerinde devam eden baskınlar kapsamında bugün 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yasir Abdulmunim Ceradat ile kardeşi Basil de bulunuyor.

İsrail askerleri dün akşam saatlerinden bu yana iki beldeyi kapsayan baskınlara devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Söz konusu saldırılar kapsamında evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin arazilerine ulaşması engelleniyor, Filistinliler yerlerinden ediliyor ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetleri genişletiliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı resmen ilhak etmeye zemin hazırladığını, bunun da Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracağını belirtiyor.

Kaynak: AA
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