İsrail'in El Halil'e Baskınları Artıyor

15.04.2026 18:36
İsrail askerleri El Halil'de Zekat Komitesi'ne baskın düzenleyip 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

EL İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı Zekat Komitesi binasına düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin çeşitli bölgelerine baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail askerlerinin, El Halil'deki Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı Zekat Komitesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ve binayı mühürlediği ifade edildi.

El Halil'de birçok eve de baskın yapan İsrail askerlerinin arama yapma bahanesiyle Filistinlilerin eşyalarına zarar verdiği, ayrıca bölgede birçok aracın camlarını kırdığı kaydedildi.

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İslami Hayır Derneği'ne baskın düzenlemişti.

Askerler düzenlediği baskında eski Filistin Vakıflar Bakanı ve İslami Hayır Derneği Başkanı Hatim el-Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına almıştı.

İsrail askerleri baskın sırasında WAFA muhabiri Cevad et-Temimi'nin de aralarında bulunduğu Filistinlileri alıkoymuştu.

İslami Hayır Derneği'nin El Halil'de yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü 9 okul ile yaklaşık 6 bin yetime hizmet veren sosyal hizmet kurumunu yönettiği bildiriliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun baskın ve gözaltı operasyonlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

