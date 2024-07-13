İsrail\'in El Mavasi\'ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 71\'e yükseldi

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(ANKARA) - İsrail'in El Mavasi'ye yönelik hava saldırısında, Gazze'deki Hamas yönetimine bağlı Sağlık Bakanlığının aktardığı bilgilere göre, ölü sayısı 71'e yükselirken, 289 kişi yaralandı. El Mavasi İsrail güçlerince "güvenli bölge" olarak belirlenmiş ve bölgeye savaştan kaçan çok sayıda sivil yerleşmişti.

İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesinin batısında kalan El Mavasi mülteci kampına yönelik havadan saldırı düzenledi. Bölgedeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında ölenlerin saysının 71'e yükseldiğini, 289 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in daha önce bölgeye "güvenli" olarak belirlediği, İsrail güçlerinin kasıtlı bir şekilde yerinden edilmiş Filistinli sivilleri hedef almakla suçlanıyor.

Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabı üzerinden 102 yaralıya müdahale ettiğini, 21 ölü ve 70 yaralıyı El Kudüs Bölge Hastanesine, 20 yaralıyı da Han Yunus'taki Amal hastanesine sevkettiklerini duyurdu.

İsrail Ordusu saldırıyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının "siviller arasında gizlenen iki üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldığını" iddia etti.

Hamas saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırı ile ilgili "Hamas liderlerini hedef aldığını" iddia edeceğini, bunun sadece "soykırımı örtbas etmenin bir yolu olduğunu" belirtmişti.

Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Gazze'de 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail saldırılarında 38 bin 345 kişi hayatını kaybetti.