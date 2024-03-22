İsrail'in engellemelerine rağmen 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in engellemelerine rağmen 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen yaklaşık 120 bin Filistinli, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak birçok kişiyi geri çevirdi. Ayrıca, Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişe izin verilmedi. Ancak, Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler, burada cuma namazını kıldı.

22.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen yaklaşık 120 bin Filistinli, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını burada kıldı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak bölgede konuşlandı.

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri geri çevirdi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'dan çıkan bazı Filistinlilere müdahalesi nedeniyle kalabalıkta kısa süreli arbede yaşandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da 120 bin Filistinlinin Aksa'da cuma namazı kıldığı belirtildi.

Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 50 yaş altı kadınların ve 55 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Orta Doğu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in engellemelerine rağmen 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı
    15:32 Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı

    Samsun'da bir evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, adliyeye sevk edildi.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, para sayma görüntüleri soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
    15:29 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, para sayma görüntüleri soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

    Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermek üzere savcılık katına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili devam ediyor.

  • Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu
    15:29 Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu

    Ankara'da sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı öğle vakitlerinde de etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

  • Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi
    15:28 Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi

    Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, Tekkeköy ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

  • TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı
    15:26 TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı

    Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek olan Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı. Fuar, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirilecek ve 'Medya ve Bilinç' temasıyla düzenlenecek. Fuar kapsamında medya ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve başvurular 31 Mart tarihine kadar 'https://forms.office.com/r/s5nnTRm2Qs' linki üzerinden yapılacak.

  • Ankara'da Zirai Don Tehlikesi Uyarısı
    15:26 Ankara'da Zirai Don Tehlikesi Uyarısı

    Ankara Valiliği, il genelindeki zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ülkede sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyrettiği belirtilerek, pazar ve pazartesi sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği açıklandı. Çiftçiler ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

  • İmamoğlu : Topunuz Gelin Ne Olacak! Kasap Dükkanı Bilmem Ne Dükkanı Gezerek Oy İstiyorsun. Yazık! Üzülüyorum
    15:23 İmamoğlu : Topunuz Gelin Ne Olacak! Kasap Dükkanı Bilmem Ne Dükkanı Gezerek Oy İstiyorsun. Yazık! Üzülüyorum

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane ve Sarıyer’i kapsayan, ‘Cendere Yaşam Vadisi 1. Etap ve 2. Etaplarını’, gazetecilerle birlikte yerinde inceledi. İmamoğlu, yağmur altında gerçekleştirlen inceleme gezisi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da rakibi Murat Kurum lehine seçim çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, “Eskiden biliyorsunuz; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanı, seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir ve bürokrasiden insanlar atanırdı ki orada hak-hukuk çiğnenmesin. Nereden nereye? Haydi bakalım. Demokrasiye bak! Yani 17 tane bakanın, 20 tane bakan, kaç tane bakanın… Topunuz gelin, ne olacak? Şimdi kasap dükkanı, bilmem ne dükkanı gezerek oy istiyorsun. Yazık! Üzülüyorum" dedi.

  • DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti
    15:22 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette, ülke ve şehir gündemi ele alındı.

  • Gebze'de el freni çekilmeyen tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
    15:19 Gebze'de el freni çekilmeyen tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, el freni çekilmeyen bir tırın hareket ederek park halindeki başka bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, Zeki B. isimli bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
14:37 Geleceği hakkında konuştu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılacak mı Geleceği hakkında konuştu! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?
14:15 ’Rezerv alanında’ gerekçesiyle yıkılmak istenen sitenin sakinleri tepki gösterdi 'Rezerv alanında' gerekçesiyle yıkılmak istenen sitenin sakinleri tepki gösterdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in engellemelerine rağmen 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement