İsrail'in Eylat kentinde patlama sesleri duyuldu

İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberlerin incelendiği belirtildi.
Kanal12 televizyonu, Eylat bölge halkının patlama sesleri duyduğunu açıkladı.
Sosyal medyada, Eylat kenti semalarında ışık hüzmesi bırakan cisimlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.
İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarının ardından, buradaki İran destekli Husilerin misillemesine karşı teyakkuza geçtiğini açıklamıştı.
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